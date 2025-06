Sinner buon compleanno! A Parigi un anno da numero uno E non è finita qui

Buon compleanno, Jannik Sinner! Un anno da numero uno a Parigi e il traguardo è solo all'inizio. La sua incredibile ascesa ha catturato l'attenzione del mondo del tennis, con l'obiettivo di superare le 58 settimane di Jim Courier. Sinner non è solo un talento: è il simbolo di una nuova generazione che sogna in grande. Rimanete sintonizzati, perché la sua storia è appena cominciata!

Il 10 giugno di un anno fa Jannik si prese il primo posto del ranking, mai più perso: nel mirino ora ci sono le 58 settimane di JIm Courier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, buon compleanno! A Parigi un anno da numero uno. E non è finita qui...

Leggi anche Sinner: «Avrei firmato per la finale. Era un buon test per me oggi, poi vediamo per i prossimi tornei» - Sinner, sconfitto in finale agli Internazionali di Roma da Alcaraz, ha espresso soddisfazione per aver raggiunto un traguardo importante dopo mesi difficili.

