simone sconosciuto altro inzaghi non sale ritorna allegri conte rimane …

L'estate del 2024 si preannuncia un vero e proprio "terremoto di calcio", con ben 15 squadre pronte a cambiare rotta. Le voci su Simone Inzaghi e Max Allegri si fanno sempre più insistenti, mentre Conte resta saldo al suo posto. Questo rimescolamento di panchine non è solo una questione di risultati, ma riflette l’instabilità di un intero movimento calcistico. Chi riuscirà a emergere in questo caos? Rimanete sintonizzati!

2025-05-29 17:23:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Un'altra estate, la Una serie Vivi un "terremoto di calcio" totale. S Io nell'estate del 2024, 15 squadre hanno cambiato il tecnico per iniziare il corso 2024-25, ora c'è una nuova rivoluzione Con molti allenatori appesi a un thread o già direttamente fuori da coloro che erano stati le loro panchine negli ultimi mesi. In effetti, la situazione è sorprendente: Ad oggi, solo Simone Inzaghi (quasi quattro anni) e Gian Piero Gasperini (quasi nove anni) sono stati consolidati .

