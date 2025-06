Simone Inzaghi non è Mourinho | perché può ripartire

Simone Inzaghi è un allenatore che può ripartire. A differenza di Mourinho nel 2010, lui non ha dubbi: il suo focus è sull'Inter e sul futuro. Questo approccio, in un calcio in continua evoluzione dove la stabilità è un lusso, rivela una determinazione che potrebbe portare a grandi risultati. La sua capacità di rimanere concentrato nonostante le pressioni esterne lo rende un protagonista da seguire con attenzione. Un nuovo capitolo sta per iniziare!

La differenza tra José Mourinho nel 2010 e Simone Inzaghi ora è che il primo aveva già deciso di lasciare l'Inter a prescindere dal risultato della finale mentre il secondo non aveva deciso un bel niente. Mourinho si era ritagliato il tempo per sé, Simone lo ha dedicato tutto all'Inter. Hanno provato in tutti i modi ad avvelenare la lunga vigilia di Monaco ponendogli la stessa tediosa domanda a oltranza ma lui non ci è cascato. Ha sempre risposto gentilmente e in totale trasparenza che nei prossimi giorni avrebbe incontrato la società per parlarne. È facile essere lucidi, sereni ed educati nella routine.

