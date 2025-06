Simone Inzaghi e Inter | domani il giorno della verità Oggi arriva Luis Henrique

Domani sarà un giorno decisivo per Simone Inzaghi e l'Inter: il vertice con la dirigenza determinerà se proseguiranno insieme o si diranno addio. Nel frattempo, Milano si prepara a dare il benvenuto a Luis Henrique, un nuovo acquisto che promette di portare freschezza e dinamismo. In un calcio sempre più competitivo, le scelte di oggi plasmano il futuro. Chi avrà la meglio? La suspense è alle stelle!

Milano, 2 giugno – Il vertice tra Simone Inzaghi e la dirigenza, in cui si deciderà per il rinnovo o per il divorzio tra l'Inter e il tecnico, si terrà soltanto nella giornata di domani, martedì 3 giugno, salvo sorprese. Nel frattempo, però, i nerazzurri stanno per abbracciare uno dei volti nuovi già strappati in vista della prossima stagione. Sfruttando la finestra aperta dal 1° al 10 giugno, infatti, il club accoglierà questo pomeriggio a Milano l'esterno brasiliano Luis Henrique, 23 ann i, strappato all'Olympique Marsiglia per 23 milioni più 2 di bonus. Capace di giocare sia a destra che a sinistra, Luis Henrique dovrebbe far parte della spedizione per il Mondiale per Club in vista del quale la squadra si radunerà il 9 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Simone Inzaghi e Inter: domani il giorno della verità. Oggi arriva Luis Henrique

