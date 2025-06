Simeone Aiaf La sentenza sui bimbi con due mamme diminuirà le cause ma aumenterà i diritti | è una grande vittoria

La recente sentenza sui bambini con due mamme rappresenta una svolta epocale nel diritto di famiglia. Alessandro Simeone, presidente della sezione lombarda di AIAF, sottolinea come questa decisione possa ridurre le cause legali, ma soprattutto ampliare i diritti delle famiglie arcobaleno. In un contesto in cui l'inclusività è sempre più al centro del dibattito sociale, questo passo avanti segna una vittoria per i diritti civili e l’uguaglianza. Un cambiamento che finalmente valorizza ogni tipo di famiglia.

Alessandro Simeone è un avvocato esperto in diritto delle relazioni familiari. Professore di Diritto di famiglia all'Università di Pavia. Dallo scorso 11 aprile è Presidente della sezione lombarda di AIAF (Associazione Italiana degli avocati per la famiglia e i minori) ed è quindi l'interlocutore.

