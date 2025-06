Silvi piange Angiolè lo storico capitano di barche conosciuto su tutta la costa | aveva 59 anni

Silvi oggi piange la perdita di Angiolè, un'icona della costa adriatica. Angelo Dell’Elce, capitano di barche e simbolo di passione per il mare, lascia un vuoto incolmabile nella comunità. La sua storica figura ci ricorda l'importanza delle tradizioni locali in un contesto sempre più globalizzato. Anche se il mare è silenzioso oggi, il suo spirito vivrà per sempre tra le onde. Un tributo che colpisce il cuore di chi ama il mare.