Sigonella e Hammamet: due luoghi simbolo della storia italiana, da un lato l'orgoglio nazionale, dall'altro il dramma di un leader contestato. Nel suo libro, Salvatore Di Bartolo svela le verità nascoste dietro l’immagine di Bettino Craxi, invitandoci a riflettere sul passato per comprendere il presente. La figura di Craxi torna alla ribalta in un'epoca in cui la memoria storica sembra sempre più dimenticata. Scopriremo insieme quanto conti la verità .

Se Sigonella ha rappresentato un momento di alto orgoglio nazionale, Hammamet è dove riscoprirlo a distanza di decenni dalla giornata delle monetine in testa all’ex presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi. È questo il cuore del messaggio che il libro del prof. Salvatore Di Bartolo – “Sigonella-Hammamet. L’affaire Craxi: tra menzogne, verità e falsi miti” (edito La Bussola) vuole suscitare nei lettori. Ma oltre ai lettori ci sono anche gli appassionati del tema craxiano che nella mattinata di mercoledì 28 maggio 2025, presso Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, hanno partecipato alla presentazione del volume. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sigonella-Hammamet. Craxi raccontato da Di Bartolo

