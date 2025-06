Siena Hockey trionfa ai Campionati Nazionali FISR in Emilia Romagna

Il Siena Hockey conquista Bologna, portando a casa successi che incensano il talento locale! La vittoria ai Campionati Nazionali FISR di pattinaggio obbligatorio non è solo un traguardo sportivo, ma un simbolo di come la passione e la dedizione possano far brillare i giovani atleti. In un periodo in cui il movimento sportivo italiano sta cercando nuovi eroi, le ragazze di Siena dimostrano che con impegno si può arrivare lontano!

E’ stata una spedizione ricchissima di soddisfazioni e trionfi quella di Bologna ai Campionati Nazionali FISR Pattinaggio Obbligatori per il Siena Hockey che in Emilia Romagna nei giorni scorsi ha ottenuto risultati straordinari. Davvero ottime infatti le prove per le atlete del Siena Hockey nella vetrina dei Campionati Nazionali specialità obbligatori. Le ragazze della divisione nazionale hanno regalato emozioni e medaglie, confermando l’altissimo livello raggiunto dalla società. Giada Cigni (nella foto) ad esempio si è laureata Campionessa Italiana nella Divisione A, con una performance impeccabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Siena Hockey trionfa ai Campionati Nazionali FISR in Emilia Romagna

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Siena Hockey trionfa ai Campionati Nazionali FISR in Emilia Romagna; Hockey Team Bologna femminile conquista il campionato élite: un sogno verso lo scudetto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Siena Hockey trionfa ai Campionati Nazionali FISR in Emilia Romagna

Da sport.quotidiano.net: Siena Hockey brilla ai Campionati Nazionali FISR con Giada Cigni campionessa italiana e ottimi risultati per il team.

Asd Siena Hockey trionfa al Campionato Interregionale FISR Toscana-Umbria

Lo riporta msn.com: Grande successo per le atlete dell’Asd Siena Hockey al Campionato Interregionale FISR Toscana-Umbria, che si è svolto a Calenzano con lo short program il 25 aprile e il long il 27. Ancora una ...

Campionati europei di Hockey a Cagliari. Trionfo irlandese. Amsicora solo quarta.

Lo riporta unionesarda.it: Quarta e ultima giornata dei campionati europei di hockey maschile che si sono svolti ... che si è dovuta arrendere sul 4-0 all'Atasport. A trionfare sono stati gli Irlandesi del Monkstown ...