Sicurezza vicino alle scuole arrivano tre nuove telecamere

La sicurezza degli studenti è una priorità sempre più sentita, e Bondeno fa un passo avanti con l'installazione di tre nuove telecamere nelle vie adiacenti al centro studi Carducci. Questo progetto, parte dell'iniziativa “Scuole più sicure”, riflette un trend crescente di investimento nella protezione delle aree scolastiche, offrendo tranquillità a famiglie e insegnanti. Un gesto che non solo tutela, ma promuove un ambiente sereno per la formazione dei giovani.

Nuove telecamere che consentono di monitorare l’area di via Manzoni e via Giordano Bruno, attorno al centro studi superiori Carducci, dove si trovano il liceo e l’Ipssc di Bondeno. Sono già attive. È ‘Scuole più sicure’, un progetto per il quale il Comune di Bondeno aveva richiesto e ottenuto un contributo, che ha permesso di estendere ulteriormente la rete di telecamere attive nell’Alto Ferrarese. Attualmente le videocamere di sicurezza sono 287, tutte controllate da remoto dalla centrale operativa della polizia locale di via Turati. "Bondeno aveva ottenuto un contributo ministeriale da 9mila e 900 euro per una serie di iniziative che servono a garantire ulteriormente la sicurezza degli studenti – spiegano il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla sicurezza Ornella Bonati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza vicino alle scuole, arrivano tre nuove telecamere

Leggi anche MotoGP, Alex Marquez critico sulle condizioni di sicurezza a Silverstone: “Sono andato vicino al muro” - Alex Marquez ha espresso forti preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza del tracciato di Silverstone dopo una corsa che l'ha visto a un passo dal muro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sicurezza vicino alle scuole, arrivano tre nuove telecamere; Allarme a Trescore: liti, aggressioni e furti nel piazzale vicino alle scuole; Al posto delle auto una piazza musicale vicino alle scuole: il progetto in centro a Milano; Arrivano i comunicati ufficiali | le scuole chiudono i battenti in anticipo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sicurezza vicino alle scuole, arrivano tre nuove telecamere

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Nuove telecamere che consentono di monitorare l’area di via Manzoni e via Giordano Bruno, attorno al centro studi superiori Carducci, dove si trovano il liceo e l’Ipssc di Bondeno. Sono già attive. È ...

Scuole & sicurezza: arrivano le telecamere

Da lanazione.it: Sono arrivati 13.337 euro di finanziamento per il Comune di Sansepolcro nell’ambito del progetto ministeriale "Scuole Sicure", finalizzato all’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio ...

Progetto Scuole sicure nel bresciano arrivano 260 mila euro

Riporta brescia.corriere.it: con l’operazione Scuole sicure sono in arrivo in Lombardia circa 1 milione e 117 mila euro per finanziare iniziative di contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino agli istituti scolastici del ...