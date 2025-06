Sicurezza nei parchi | il bilancio Oltre 60 multe e 200 segnalazioni

La sicurezza nei parchi è diventata una priorità per le amministrazioni locali, e Forlì non fa eccezione. Con oltre 60 multe e quasi 200 segnalazioni, il progetto "Parchi e luoghi sicuri" dimostra come la comunità si stia mobilitando per garantire spazi verdi più protetti. Un dato interessante? La sinergia tra istituzioni e associazioni ambientaliste che sta creando un modello replicabile in tutta Italia. È tempo di riappropriarsi dei nostri parchi!

Oltre 60 sanzioni, quasi 170 azioni di vigilanza e 199 segnalazioni all’ Unità Antidegrado della Polizia Locale in un anno: è il primo bilancio del progetto ’ Parchi e luoghi sicuri ’, avviato dall’Amministrazione comunale di Forlì circa un anno fa, con il coinvolgimento del Corpo della Guardia Zoofila Ambientale, dell’associazione Earth Emilia-Romagna e delle Guardie Ecologiche volontarie per promuovere una maggior vigilanza del verde pubblico, prevenire e accertare illeciti ambientali e violazioni di norme in materia di benessere animale. "Nel corso di questi 12 mesi – spiega l’assessore con delega alla sicurezza, Luca Bartolini – sono state monitorate 37 aree verdi, compreso il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza nei parchi: il bilancio. Oltre 60 multe e 200 segnalazioni

Ne parlano su altre fonti

Sicurezza nei parchi: il bilancio. Oltre 60 multe e 200 segnalazioni; Parchi sicuri, lotta al degrado e all'illegalità: in un anno 169 servizi di vigilanza, oltre 60 multe; Festa Europea dei Parchi: successo pieno alle Groane. Inaugurato anche un DAE per la sicurezza dei visitatori; Segrate, il bilancio risanato. Al Comune tornano i conti: Oggi usciamo dal pantano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sicurezza nei parchi: il bilancio. Oltre 60 multe e 200 segnalazioni

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Sicurezza e verde pubblico. Dibattito in consiglio sulla variazione di bilancio

Segnala msn.com: Il vicesindaco Carrozzino: "Manovra legata ai fondi regionali per ’Riempire i Vuoti’". Regolamento di Polizia Urbana, Cenni: "Ringrazio i commissari per il lavoro fatto".

Sicurezza, oltre mille controlli nelle aziende

Da lanazione.it: È il bilancio dell ... sanitaria ha già programmato oltre 3.500 ispezioni, di cui 1.100 a Siena, 1.400 su Arezzo e oltre mille su Grosseto. E in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi ...