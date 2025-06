Sicilia Anthony Barbagallo riconfermato segretario del PD ma il clima interno è infuocato

In un momento di trasformazione per la politica italiana, Anthony Barbagallo è stato riconfermato segretario del PD in Sicilia con un robusto 77,3% dei voti. Tuttavia, il clima interno è tutt'altro che sereno: tensioni e divisioni segnano il percorso del partito. Questo scenario riflette un trend più ampio, dove le sfide interne potrebbero influenzare il futuro del centrosinistra nel Paese. È tempo di scelte decisive per il PD.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Elezione in un clima turbolento. Anthony Barbagallo, deputato nazionale e rappresentante dell’area Schlein, è stato rieletto segretario del Partito Democratico in Sicilia con il 77,3% dei voti, risultando l’unico candidato in corsa. La rielezione è avvenuta in un contesto interno al partito particolarmente acceso, segnato da polemiche, ricorsi alla commissione di garanzia e dalle dimissioni del presidente della commissione regionale, Filippo Marciante. Partecipazione al voto e risultati da ufficializzare. Il congresso regionale ha registrato un’affluenza del 60,65%, pari a circa 10. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, Anthony Barbagallo riconfermato segretario del PD ma, il clima interno è infuocato

Approfondimenti da altre fonti

Pd, Anthony Barbagallo confermato segretario regionale del partito; Caos nel PD siciliano: Barbagallo riconfermato segretario tra polemiche e un partito da rifondare; Tagli ai fondi per le infrastrutture siciliane, Barbagallo (PD): E' inaccettabile; Barbagallo confermato alla guida del Pd siciliano ma il partito rimane spaccato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pd, Anthony Barbagallo riconfermato segretario: «A me il 77% dei voti». Ma tende la mano ai dissidenti

Scrive lasicilia.it: Il leader regionale dem parla dopo la sessione congressuale. Ora c'è il nodo della segreteria siciliana del partito ...

Bufera Pd, Barbagallo riconfermato alla segreteria, a Siracusa chiesto annullamento voto online

Secondo blogsicilia.it: Era l'unico candidato in corsa per la segreteria regionale ed ha ottenuto il mandato. Una vittoria facile per Anthony Barbagallo, esponente dell'area Schlein ma le polemiche non mancano. Caos a Siracu ...

Anthony Barbagallo verso la riconferma come segretario regionale del Pd

Scrive msn.com: Le votazioni si sono concluse ieri sera alle 20: Anthony Barbagallo sarebbe stato riconfermato alla guida del partito ...