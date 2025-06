Si tuffa per salvare dei bambini e non lo vedono più | trovano il corpo del 34enne dopo ore

Una domenica di relax si trasforma in tragedia sul fiume Taro, dove un uomo di 34 anni ha sacrificato la vita per salvare dei bambini in difficoltà. Questa drammatica vicenda ci ricorda l'importanza della sicurezza nelle aree balneari, sempre più frequentate durante le calde giornate estive. Una riflessione profonda su quanto sia cruciale educare alla prevenzione e all'attenzione verso il prossimo. Un gesto eroico che ci invita a non abbassare mai la guardia.

La tranquilla giornata di domenica si è trasformata in tragedia sulle rive del fiume Taro, nel Parmense, dove un uomo ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque sotto il ponte dell’A1, in località Pontetaro, nel comune di Fontevivo. La zona, frequentata da famiglie e gruppi di amici in cerca di relax, è stata improvvisamente scossa da un allarme lanciato per la scomparsa di una persona nel fiume. L’uomo, secondo quanto riportato, si era immerso ma non era più riemerso, facendo temere il peggio. Le ricerche sono partite immediatamente con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori, che dopo alcune ore hanno ritrovato il corpo senza vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

