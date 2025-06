Si tuffa per aiutare bimbi in difficoltà ma non riemerge 34enne morto annegato nel fiume Taro a Parma

Un gesto di eroismo tragico ha scosso la comunità di Parma: un 34enne ha perso la vita nel tentativo di salvare dei bambini in difficoltà nel fiume Taro. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza in acqua, soprattutto con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle attività all'aperto. Un richiamo a riflettere su come possiamo tutti essere più consapevoli e pronti ad affrontare le emergenze. Non sottovalutiamo il valore della prevenzione!

La vittima partecipava a una tavolata con parenti e amici sul fiume Taro, a Pontetaro, nel comune di Fontevivo. Si è tuffato per aiutare un gruppo di ragazzini in difficoltà ma non è più riemerso ed è morto annegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

