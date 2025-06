Si tratta dello spin off di The Walking Dead in cui Daryl – sopravvissuto a tutti – approda misteriosamente sulle coste francesi su una imbarcazione a remi privo di sensi

La saga di The Walking Dead si espande con un nuovo spin-off che promette di catturare l’attenzione dei fan. "The Walking Dead: Daryl Dixon" debutterà stasera, portando il nostro amato cacciatore in Francia, in un’avventura che intreccia suspense e mistero. Con Norman Reedus nei panni di Daryl, preparatevi a scoprire come un sopravvissuto possa affrontare nuove sfide in un mondo già sconvolto. L’ansia di questa attesa è solo un ass

L ’attesa è finita: The Walking Dead: Daryl Dixon – serie spin off di The Walking Dead sul cacciatore di Alexandria più amato della saga post apocalittica – va in onda da stasera 2 Giugno su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15 con la prima puntata (composta da due episodi). Daryl Dixon è interpretato ovviamente dal bravissimo Norman Reedus, in lotta contro cannibali, zombie e mostri interiori. Tratta dalla graphic novel di Robert Kirkman, l a prima stagione di TWDDD arriva in Italia a distanza di due anni dal debutto negli USA (avvenuto nel 2023); per la seconda c’è poco da attendere, l’uscita è prevista a fine giugno sempre su Sky. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si tratta dello spin off di "The Walking Dead", in cui Daryl – sopravvissuto a tutti – approda misteriosamente sulle coste francesi su una imbarcazione a remi, privo di sensi

