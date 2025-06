Si sloga in quota e non può più camminare 60enne salvato con l' elicottero

Un pomeriggio di adrenalina e coraggio ha visto il Soccorso alpino e l'elisoccorso protagonisti nei boschi di Venzone. Un 60enne, in cerca di avventura sul Monte Plauris, si è trovato in difficoltà a causa di uno slogo in quota. Questo episodio mette in luce l'importanza di una buona preparazione in montagna: la sicurezza deve sempre essere al primo posto! Non dimentichiamo che la natura è bella, ma può essere insidiosa.