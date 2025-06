Si scontra con un’auto e finisce su un recinto Centauro non ha scampo

Un tragico incidente ha scosso Montichiari, dove un centauro di 65 anni ha perso la vita in uno scontro con un'auto. Questo evento riporta l'attenzione sulla crescente incidenza degli incidenti stradali, particolarmente tra motociclisti. Il caso di Claudio Gorini ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme. La strada deve essere un luogo di vita, non di tragedie.

Incidente dalle conseguenze mortali nel tardo pomeriggio di ieri a Montichiari. Una moto e un’auto per motivi in corso di accertamento alle 18.30 sono entrati in collisione lungo la Provinciale 37, a poca distanza dall’aeroporto. Ad avere la peggio è stato il centauro, Claudio Gorini, un 65enne di Isorella, che, sbalzato di sella, è finito a decine di metri dalla sua moto ed ha sbattuto contro la recinzione dell’aeroporto. Quando sono arrivati i soccorritori il suo cuore aveva già smesso di battere. L’ennesimo schianto in una giornata tragica sulle strade della provincia di Brescia. In mattinata un altro motociclista, cinquantasettenne di Sarezzo, è rimasto coinvolto in un incidente in territorio di Mura, in Vallesabbia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si scontra con un’auto e finisce su un recinto. Centauro non ha scampo

