Si scontra con un’auto a Carobbio | il motociclista di 18 anni resta in prognosi riservata

Un drammatico incidente ha scosso Carobbio, dove un motociclista di soli 18 anni è in prognosi riservata dopo uno scontro con un’auto. La crescente popolarità delle moto tra i giovani solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e l’importanza di una guida responsabile. Una riflessione necessaria, considerando che questo episodio mette in luce il rischio che corre la nuova generazione nel cercare libertà e avventura su due ruote.

CAROBBIO. L’incidente in via Tresolzio, il giovane era su una 125. Illesa una ventenne alla guida dell’utilitaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Si scontra con un’auto a Carobbio: il motociclista di 18 anni resta in prognosi riservata

