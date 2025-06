Si schianta contro un’auto Aggredisce i soccorritori | arrestato un 28enne

Un sabato pomeriggio di ordinaria follia a Castelfidardo! Un 28enne, dopo aver guidato in modo spericolato, si è schiantato contro un’auto e ha aggredito i soccorritori. Questo episodio solleva interrogativi sul crescente problema della guida sotto l'influenza di sostanze, un trend allarmante che richiede attenzione. È sorprendente come, in pochi secondi, una giornata tranquilla possa trasformarsi in un caos totale. La sicurezza stradale deve tornare al centro del dibattito pubblico!

Ha incominciato a guidare a zig zag. Alcuni automobilisti hanno visto la scena in diretta. E’ passata una manciata di secondi e la macchina ha tamponato quella che le stava di fronte. E’ successo sabato scorso, nel tardo pomeriggio, in via Recanatese, alla periferia di Castelfidardo. L’urto è stato piuttosto violento tanto che la macchina tamponata ha rischiato di ribaltarsi generando poi gravi disagi al traffico perché l’accaduto non si è chiuso lì, con il "semplice" incidente. L’uomo, 28enne cubano residente a Recanati, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vari, è sceso dall’auto e ha iniziato a dare in escandescenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si schianta contro un’auto. Aggredisce i soccorritori: arrestato un 28enne

Leggi anche Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi - Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

Ne parlano su altre fonti

Si schianta contro un’auto. Aggredisce i soccorritori: arrestato un 28enne; Aggredisce la ex, messo in fuga dalla vicesindaca e da un assessore. L’uomo poi si è schiantato in auto; Castelfidardo, aggredisce un carabiniere e l’infermiera dopo un incidente. Follia in strada: arrestato, è già; Missouri, auto piomba sul tetto del Veteran Hall: lo schianto dalle camere di sorveglianza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Si schianta contro un’auto. Aggredisce i soccorritori: arrestato un 28enne

Da msn.com: Castelfidardo, l’uomo è finito contro una macchina che ha rischiato di ribaltarsi. Arrivano carabinieri e 118 e l’uomo si scaglia contro ferendo militare e infermiera.

Auto si schianta contro un muro: morta una bimba di 15 mesi

Scrive msn.com: Tragedia lungo la strada provinciale 134, in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese, dove una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale che ha coinvolto l’auto guidata dalla madre.

Auto si schianta contro un muro nel Catanese, morta una bambina di 15 mesi

Si legge su ansa.it: Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. La piccola era nell'auto guidata dalla madre che, per ...