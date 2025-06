Si perde in montagna ma è vestita di scuro Soccorso alpino in difficoltà

Un'escursione in montagna può trasformarsi rapidamente in un'avventura da incubo, come dimostra la drammatica vicenda di ieri a Cave del Predil. Una donna friulana, vestita di scuro, ha messo alla prova il coraggio del soccorso alpino, evidenziando l'importanza di prepararsi adeguatamente per affrontare la natura. In un'epoca in cui il trekking è in forte crescita tra i giovani, ricordiamo: la sicurezza viene prima di tutto!

Un'operazione di soccorso complessa si è svolta ieri sera, tra le 18:40 e le 20:30 circa, nelle impervie zone montane di Cave del Predil, in provincia di Udine. Protagonista della vicenda, una donna friulana classe 1973, che ha vissuto attimi di forte apprensione dopo essersi smarrita durante. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Si perde in montagna ma è vestita di scuro, Soccorso alpino in difficoltà

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si perde in montagna ma è vestita di scuro, Soccorso alpino in difficoltà. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Si perde in montagna ma è vestita di scuro, Soccorso alpino in difficoltà

Segnala udinetoday.it: Un pomeriggio di paura tra le montagne di Cave del Predil, una donna friulana del '73 si è persa fuori sentiero nei pressi delle Cinque Punte di Raibl, finendo in un canale impervio ...