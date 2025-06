Si celebrano la Repubblica e i nuovi italiani

Oggi, 2 giugno, il Municipio 6 di Milano celebra una doppia festa: l'anniversario della Repubblica e l’arrivo di 200 nuovi italiani. Un evento che rappresenta un simbolo di inclusione e diversità in un periodo storico in cui l'unità è più importante che mai. Al Parco del Giambellino, la comunità si ritrova per festeggiare con una pizzata conviviale, un momento di condivisione e amicizia che rafforza i legami tra culture diverse. Unisciti a noi!

Oggi, 2 giugno per il Municipo 6 è una doppia festa: si celebra l'anniversario della nascita della Repubblica e si dà il benvenuto a 200 nuovi cittadini italiani che Milano accoglie. Evento speciale quindi al Parco del Giambellino, in via Giambellino 129, che si concluderà con una pizzata di comunità. Nella settimana che va dal 26 maggio al 2 giugno 2025 i nove Municipi sono stati chiamati dal sindaco a organizzare una cerimonia istituzionale per 2.800 uomini e donne che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Il Municipio 6 ha scelto la data del 2 giugno, quando si celebra la nascita della Repubblica italiana, e il Parco del Giambellino, un'area ex industriale da tempo abbandonata e restituita un anno fa al territorio dopo la riqualificazione.

