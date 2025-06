Si candida a diventare la regina dell' intrattenimento e c' è anche una piscina in biodesign | nuova vita per villa Naldi

La storica Villa Naldi, un gioiello del '700, si trasforma in un hub di intrattenimento, con una piscina in biodesign che cattura l'attenzione e il cuore. Inaugurata in grande stile, la villa offre giardino, fontana e vista panoramica, offrendo un'esperienza unica. Con la crescente ricerca di spazi che uniscono natura e convivialità, Villa Naldi si propone come il nuovo punto di riferimento per eventi indimenticabili. Non perderti questa magia!

Una villa del '700 con giardino, fontana e una vista mozzafiato. E' villa Naldi, in via Montebellino a San Carlo. Sabato sera si è svolta l'inaugurazione ufficiale della nuova gestione che sta già lavorando da un po di mesi ma voleva creare un momento magico per amici e conoscenti. Del resto il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Si candida a diventare la regina dell'intrattenimento e c'è anche una piscina in biodesign: nuova vita per villa Naldi

