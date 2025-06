Si avvicina la stagione secca | la Puglia si prepara contro i roghi

La Puglia si sta preparando ad affrontare la stagione secca con una riunione cruciale del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile. Martedì 3 giugno, esperti e autorità si confronteranno su strategie per prevenire i roghi, un tema sempre più attuale in un'epoca segnata dai cambiamenti climatici. La protezione del nostro patrimonio naturale è fondamentale: ogni azione conta per tutelare la bellezza della nostra terra!

È convocato per le 11 di domani, martedì 3 giugno 2025, nell'aula consiliare del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari, il Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, presieduto da Maurizio Bruno, presidente del Comitato. Durante l'incontro sarà illustrata la programmazione delle.

Puglia in secca, la forte siccità colpirà tutto il settore agricolo della regione

Si legge su ilsole24ore.com: La Puglia, che ospita l’11% dei terreni coltivati ... Il mancato avvio della stagione irrigua, secondo Anbi, avrebbe un impatto negativo sull’economia agricola della provincia di Foggia.