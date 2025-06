Si alza improvvisamente il livello del fiume Pescara | uomo resta bloccato nell' alveo

Un improvviso innalzamento del fiume Pescara ha colto di sorpresa un uomo, bloccato nell'alveo e salvato solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Questo episodio mette in luce l'importanza della vigilanza ambientale, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che rendono sempre più imprevedibili eventi di questo tipo. Che le condizioni meteorologiche siano in continua evoluzione è un dato di fatto; la sicurezza deve essere sempre una priorità.

Era rimasto bloccato nell'alveo del fiume Pescara a causa di un improvviso innalzamento del livello dell'acqua, ma grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco è stato messo in salvo. È successo all'altezza della confluenza del fiume Lavino. L'allarme è arrivato al Nue (Numero unico di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Si alza improvvisamente il livello del fiume Pescara: uomo resta bloccato nell'alveo

