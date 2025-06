Si ai 5 referendum | il 4 giugno iniziativa in piazza Sant’Agostino

Il 4 giugno, la piazza Sant'Agostino si trasformerà in un palcoscenico di idee e passione per il futuro del lavoro e della cittadinanza. Un apericena alle 19 darà il via a una serata dedicata ai 5 referendum che possono cambiare il nostro Paese. Non perdere l’occasione di ascoltare esperti e attivisti confrontarsi: in un momento di incertezza, ogni voce conta! Preparati a far sentire la tua.

Appuntamento centrale in questa fase finale della campagna referendaria per il Si ai 5 quesiti su lavoro e cittadinanza. E' in calendario per mercoledì 4 giugno in piazza Sant'Agostino. Alle ore 19 apericena sulla terrazza dell'Aurora e alle 21 dibattito con rappresentanti sindacali e politici.

