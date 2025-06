Show Red Bull con una F1 a Roma per celebrare il Giro d' Italia

Il Giro d’Italia 2025 si è chiuso in grande stile con Red Bull che ha portato l’adrenalina della Formula 1 nel cuore di Roma. Un evento straordinario che ha unito la passione per il ciclismo alla velocità mozzafiato delle monoposto. In un momento in cui il mondo sportivo cerca nuove emozioni, questa fusione di sport ha catturato l’attenzione di tutti. Non perdere l’occasione di rivivere l’entusiasmo di questa giornata storica!

Il Giro d'Italia 2025 si è concluso ieri, 1 giugno, con una giornata indimenticabile, tra emozioni forti e uno show degno del marchio Red Bull, che ha lasciato il segno soprattutto nell'ultima tappa andata in scena nel cuore di Roma.

