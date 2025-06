Sfregiata ancora la lapide ai partigiani di Forte Bravetta con la scritta “remigrazione”

La lapide dedicata ai partigiani di Forte Bravetta è stata nuovamente profanata, con l’inquietante scritta "remigrazione" a ricordarci le cicatrici del passato che riaffiorano nel presente. Questo atto di vandalismo non solo offende la memoria di chi ha combattuto per la libertà, ma rivela anche una crescente tensione sociale che attraversa il paese. Riscoprire il valore della memoria storica è più che mai urgente, per non dimenticare chi ha lottato per i diritti di

Forte Bravetta, profanata ancora una volta la stele in onore dei partigiani. Stavolta, sul bianco della lapide, si legge la scritta "remigrazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sfregiata la lapide dei partigiani a Forte Bravetta a Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sfregiata ancora la lapide ai partigiani di Forte Bravetta con la scritta “remigrazione”

Secondo fanpage.it: Forte Bravetta, profanata ancora una volta la stele in onore dei partigiani. Stavolta, sul bianco della lapide, si legge la scritta “remigrazione”.

Sfregiata la lapide dei partigiani a Forte Bravetta a Roma

Segnala msn.com: Nuovamente sfregiata la lapide dei partigiani fucilati a Forte Bravetta a Roma: qualcuno la scorsa notte ha scritto 'Remigrazione' sul monumento. (ANSA) ...

Forte Bravetta, sfregiata ancora la lapide dei partigiani con la scritta “Remigrazione”

Scrive roma.repubblica.it: Il raid di estrema destra nella notte prima della Festa della Repubblica. Il sindaco Gualtieri dopo il primo blitz del 25 aprile: “Necessario difendere e ...