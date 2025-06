Sfide per Palio e Paliotto Rocca e Forte festeggiano

Porto Ercole si è animata con il Palio e il Paliotto, due eventi che celebrano la tradizione marinara e la rivalità tra i forti locali. La battaglia remiera ha messo in luce non solo l’abilità dei rematori, ma anche il forte legame comunitario. Quest’anno, la Rocca si aggiudica il primo posto, ma il vero vincitore è il senso di appartenenza che unisce giovani e adulti in questa storica sfida. Il mare continua a raccontare storie di passione e competizione

Alla Rocca il Palio, al Forte Filippo il Paliotto dei più giovani. Grande battaglia nelle due Regate Remiere dei Quattro Forti, che hanno tenuto banco a Porto Ercole in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo. L'estrazione dei gavitelli ha visto al primo la Rocca, al secondo il Forte Filippo, al terzo la Stella e al quarto il Santa Caterina. Il Palio, corso in dieci vasche con la lunghezza complessiva di 2720 metri, ha visto la bella partenza della Rocca e del Santa Caterina, con grande equilibrio iniziale. Grande battaglia tra i due equipaggi nelle prime vasche, con la Stella subito dietro e il Forte Filippo attardato.

