Settimana decisiva per il futuro della Sangiovannese | incontri cruciali in corso

Settimana cruciale per la Sangiovannese! Il sindaco Valentina Vadi è pronta a svelare il futuro della squadra, in un momento in cui il calcio locale vive una vera e propria metamorfosi. Con tre imprenditori pronti a sostenere il club, questa potrebbe essere l’occasione per ripartire con slancio. Riuscirà la Sangiovannese a tornare ai vertici del calcio? Gli appassionati restano con il fiato sospeso!

Quella che si è aperta oggi sarà la settimana decisiva per il futuro societario della Sangiovannese. Il sindaco Valentina Vadi scioglierà le riserve: nelle prossime ore è previsto un incontro tra il primo cittadino e i tre imprenditori locali che, dopo alcuni colloqui già intercorsi, si sono detti disponibili a dare una mano al Marzocco, mettendo sul piatto altri capitali oltre a quelli già dati in questi anni sotto forma di sponsorizzazione. L’esito degli incontri è atteso con grande interesse dai tifosi e dagli appassionati di calcio. Gli imprenditori in questione hanno già dimostrato il loro attaccamento alla squadra, fornendo supporto economico sotto forma di sponsorizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settimana decisiva per il futuro della Sangiovannese: incontri cruciali in corso

Leggi anche Sinner sarà ad Amburgo la prossima settimana? La sfida com Cerundolo decisiva per la decisione - Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, è atteso ad Amburgo la prossima settimana per una sfida cruciale contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Settimana decisiva per il futuro della Sangiovannese: incontri cruciali in corso; SFOGLIANDO LA MARGHERITA – Si conoscerà la prossima settimana il destino dei nostri colori; Il comune (e una parte di tifosi) vuole in testa al Marzocco l’imprenditoria locale. Ecco i perché; L’EDITORIALE – Serpeggia grande preoccupazione tra i tifosi. Che ne sarà del futuro ?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Settimana decisiva per il futuro della Sangiovannese: incontri cruciali in corso

Come scrive lanazione.it: Il sindaco Vadi incontra imprenditori locali per discutere il futuro della Sangiovannese. Investitori americani interessati.

Sangiovannese: il futuro societario nelle mani del sindaco Valentina Vadi

Scrive msn.com: SAN GIOVANNI A meno di accelerazioni improvvise dell’ultim’ora, il destino societario della Sangiovannese si conoscerà la prossima settimana. Il tutto, in pratica, sarà nelle mani del sindaco Valentin ...

San Giovanni: trattative societarie per il futuro della Sangiovannese

Scrive lanazione.it: Il sindaco Valentina Vadi annuncia novità sulle trattative societarie per la Sangiovannese nella prossima settimana.