Sette patenti ritirate in una sola notte a Verona dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza

Sette patenti ritirate in una sola notte a Verona: un campanello d'allarme che risuona forte nel contesto della sicurezza stradale. I maxicontrolli della polizia locale, intensificati durante il fine settimana, mirano a contrastare un fenomeno allarmante che continua a mettere a rischio vite. Un dato da non sottovalutare: il 30% degli incidenti gravi è legato all'alcool. La strada è di tutti; ogni scelta conta!

Proseguono i maxicontrolli notturni della polizia locale di Verona, mirati a ridurre il numero di incidenti stradali durante i fine settimana. Nell’ultimo weekend, quattro pattuglie, con due ufficiali e sei agenti, hanno presidiato le zone delle Torricelle e del centro città , controllando ben 40. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sette patenti ritirate in una sola notte a Verona dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza

Leggi anche Alla guida ubriachi, un 20enne in auto con la ketamina. Sette patenti ritirate e quattro denunce - I carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno intensificato i controlli stradali, con l'obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ubriachi e drogati: ritirate 15 patenti in una sola notte a Milano; Valsabbia, controlli della Polizia Locale: ritirate 28 patenti; Valsabbia, sorpassi e moto fuori norma: 28 patenti ritirate in un giorno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ubriachi alla guida, sette patenti ritirate in una sola notte a Bari

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Complessivamente, sono stati decurtati 34 punti dalle patenti. I controlli sono stati realizzati con l’impiego di un laboratorio di analisi mobile con un medico della Polizia a bordo e personale ...

Ubriachi e drogati: ritirate 15 patenti in una sola notte a Milano

milanotoday.it scrive: I ghisa del comando di piazza Beccaria hanno messo a segno controlli in diverse zone della città nella notte tra venerdì e sabato 24 maggio ...

Sette patenti ritirate sabato dalla Polizia locale di Reggio Emilia per guida in stato di ebbrezza

Riporta nextstopreggio.it: Mentre continuano le indagini degli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia per individuare il conducente dell’auto che, nella sera di sabato 24 ha investito un pedone in via Adua per poi darsi ...