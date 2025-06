Sesto Sara Bosi in scena con ‘Darling’ alla biblioteca Ragionieri

Sesto Fiorentino si prepara a vivere una serata indimenticabile con Sara Bosi, l'attrice locale che ha catturato l'attenzione di Ferzan Ozpetek. Il suo spettacolo "Darling" darà il via alla rassegna "Un palco in biblioteca", un'iniziativa che trasforma spazi culturali in palcoscenici emozionanti. Un'opportunità unica per scoprire talenti locali e riscoprire l'amore per il teatro, proprio nel cuore della comunità. Non perdere questo evento!

Firenze, 2 giugno 2025 - Sara Bosi in scena alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino L’attrice sestese voluta da Ferzan Ozpetek nell’ultimo film “Diamanti”, porta in scena “Darling”, con cui prendono il via gli spettacoli di “ Un palco in biblioteca ”. Attrice sestese voluta da Ferzan Ozpetek nell’ultimo film “Diamanti”, Sara Bosi inaugura gli spettacoli di “Un palco in biblioteca”, la rassegna estiva in programma nel cortile della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze). Appuntamento mercoledì 4 giugno alle ore 21,15: “Darling” è il monologo in cui Sara Bosi racconta quattro storie di piccole grandi donne, diverse per sogni ed età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto, Sara Bosi in scena con ‘Darling’ alla biblioteca Ragionieri

Leggi anche A Sesto San Giovanni piazza Trento e Trieste cambia volto: “Sarà un elegante giardino urbano”, arriva anche una nuova fontana - A Sesto San Giovanni, piazza Trento e Trieste si prepara a trasformarsi in un elegante giardino urbano.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un palcoscenico pieno di storie. Torna la notte bianca tra i libri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sesto, Sara Bosi in scena con ‘Darling’ alla biblioteca Ragionieri

Secondo msn.com: Il 4 giugno con l’attrice sestese voluta da Ferzan Ozpetek nell’ultimo film “Diamanti” prendono il via gli spettacoli di ‘Un palco in biblioteca’ ...

In “Diamanti” di Ozpetek c’è l’attrice sestese Sara Bosi

Segnala piananotizie.it: E la città l’ha abbracciata e festeggiata, del resto proprio sui palcoscenici locali è iniziata la carriera di Sara Bosi. “Faccio teatro da quando so parlare – ricorda l’attrice sestese – ho iniziato ...

Sesto Fiorentino: Sara Bosi invita a sostenere Bersani al ballottaggio. “Ha l’autorevolezza del consenso popolare”

Come scrive piananotizie.it: SESTO FIORENTINO – Sara Bosi, consigliere comunale del Pd, “bersaniana” ma con evidenti sfumature dai sostenitori “ufficiali” locali, si dichiara soddisfatta per la grande affluenza alle urne delle ...