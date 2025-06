Sesto arriva Ginevra Di Marco con un concerto dedicato a Beppe Fenoglio

Il 7 giugno, Sesto Fiorentino si prepara a un evento imperdibile: Ginevra Di Marco omaggia Beppe Fenoglio con il concerto "Memoria parla, consolante". Un viaggio musicale che unisce le parole di un grande scrittore alle melodie evocative di artisti straordinari. In un’epoca in cui la memoria collettiva è sempre più fragile, questo evento sarà un’occasione unica per riscoprire le radici della nostra cultura attraverso la musica. Non mancare!

Firenze, 1 giugno 2025 – Il 7 giugno, dalle ore 21:15, a Villa San Lorenzo al Prato a Sesto Fiorentino, arriva Ginevra Di Marco  che presenta “Memoria parla, consolante – dedicato a Beppe Fenoglio ”. Un concerto speciale per InCanto 2025 con Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Pino Gulli e gli ospiti speciali Riccardo Tesi, Lucilla Galeazzi e Susanna Buffa. Continua nel mese di giugno il programma della trentesima edizione di InCanto, la rassegna del canto di tradizione e di nuova espressivitĂ che nel 2025 è dedicata al tema delle “Resistenze: dall’Italia al mondo”. Sabato 7 giugno Ginevra Di Marco torna all’Istituto de Martino e insieme a lei, i compagni di una vita, Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni, Andrea Salvadori alla chitarra classica, allo tzouras e all’elettronica e Pino Gulli, ex batterista dei C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto, arriva Ginevra Di Marco con un concerto dedicato a Beppe Fenoglio

