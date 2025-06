Servizi sociali Bonforte | Un impegno continuo per una città inclusiva

Reggio Calabria si tinge di inclusività grazie ai recenti passi avanti nei servizi sociali, un traguardo che segna non solo un successo amministrativo, ma anche un nuovo standard per le città italiane. La segretaria del Pd, Valeria, sottolinea l'importanza di un bilancio straordinario: è un esempio di come la dedizione possa trasformare l'impegno politico in opportunità concrete per tutti. Un modello da seguire in un'epoca in cui l'inclusione è più che mai necessaria.

Il Pd di Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per i significativi progressi raggiunti nel settore delle politiche sociali grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale. "Un bilancio straordinario frutto di impegno e dedizione", commenta la segretaria cittadina del Pd, Valeria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Servizi sociali, Bonforte: "Un impegno continuo per una città inclusiva"

