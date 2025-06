Serie C play-off | al Pescara il primo atto! Decisiva la rete di Letizia Ternana in dieci dal primo tempo

Il Pescara avanza nella corsa verso la Serie B, conquistando il primo atto della finale play-off contro la Ternana. La rete decisiva di Letizia, in un match segnato dall’espulsione di un giocatore avversario, sottolinea l'importanza delle scelte strategiche e delle abilità individuali nel calcio moderno. Con l'adrenalina alle stelle, i fan attendono il ritorno: la promozione è più vicina che mai! Chi porterà a casa la gloria finale?

Va al Pescara il primo atto della finale play-off, Ternana Pescara, che si giocata al Liberati di Terni. Il successo degli abruzzesi, allenati da Silvio Baldini, passa tutto dai piedi di Gaetano Letizia, terzino destro o .

