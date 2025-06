Serie C NOW 2024 25 - Finale Andata | Ternana vs Pescara diretta Sky Sport e in chiaro Rai 2

La grande attesa è finita: Ternana e Pescara si sfideranno per conquistare il sogno della Serie B! Sabato, il Libero Liberati sarà il teatro di una battaglia epocale, con i rossoverdi pronti a sfruttare il fattore campo. Entrambe le squadre hanno dimostrato un incredibile percorso nella stagione, e ora la tensione è alle stelle. Chi avrà la meglio? Non perdere la diretta su Sky Sport e RAI 2, il calcio italiano si accende!

Due partite, andata e ritorno, una sola destinazione: la Serie B. Ternana e Pescara si sfideranno nell’ultimo doppio confronto dei Playoff di Serie C NOW 2024-25, e sarà il Libero Liberati ad ospitare i primi novanta minuti della contesa. Le Fere, piazzatesi seconde nella stagione regolare, sono entrate in gioco nel secondo turno nazionale Playoff, eliminando prima la Giana Erminio e. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie C NOW 2024/25 - Finale Andata: Ternana vs Pescara (diretta Sky Sport e in chiaro Rai 2)

Leggi anche Fossombrone conquista la finale storica in quarta serie sotto la pioggia battente - In una giornata di intenso maltempo, la partita si è rivelata una sfida avvincente e combattuta. L’allenatore del Fossombrone, Michele Fucili, ha commentato l'incontro evidenziando l'importanza della resistenza della sua squadra, specialmente nel primo tempo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Playoff Serie C, definite le finaliste; Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Playoff Semifinale Andata: Palinsesto e Telecronisti; TERNANA E PESCARA IN FINALE; Ternana-Pescara, la prima di due Finali che valgono il sogno serie B: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

Serie C Now 2024/2025: playoff, playout e Supercoppa in diretta su Sky e NOW

Secondo milanosportiva.com: Segui tutte le emozioni della Serie C NOW 2024/2025 in diretta su Sky e NOW: playoff, playout e Supercoppa con approfondimenti e highlights.

SERIE C - Playoff, finale tra Ternana e Pescara: il programma su Sky Sport e in streaming su NOW

Segnala napolimagazine.com: Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di ...

Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Come scrive digital-news.it: La Serie C NOW si riavvicina alla sua grande tradizione ... Il campionato inizia venerdì 23 agosto 2024: 60 le squadre partecipanti, suddivise in tre gironi da 20 squadre ciascuno - il girone A, B e C ...