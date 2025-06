Serie C la finale d'andata dei playoff | colpo Pescara vince 1-0 sul campo della Ternana

Il Pescara conquista un prezioso 1-0 nella finale d'andata dei playoff di Serie C, superando la Ternana in un match avvincente. Con la chiusura della regular season, l’attenzione si sposta sul sogno promozione: i playoff non sono solo una passerella, ma l'occasione per riscrivere il futuro calcistico. Riuscirà il Pescara a mantenere il vantaggio e coronare un sogno che accende le passioni dei tifosi?

Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Fossombrone conquista la finale storica in quarta serie sotto la pioggia battente - In una giornata di intenso maltempo, la partita si è rivelata una sfida avvincente e combattuta. L’allenatore del Fossombrone, Michele Fucili, ha commentato l'incontro evidenziando l'importanza della resistenza della sua squadra, specialmente nel primo tempo.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

