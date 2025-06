Serie A | otto allenatori in cerca di una panchina – il punto su Mancini Pioli Thiago Motta Palladino Baroni Gilardino Farioli e De Rossi

La Serie A si tinge di caos e opportunità: otto allenatori, tra nomi illustri e talenti emergenti, sono in cerca di una nuova panchina. Mancini, Pioli e De Rossi sono solo alcuni dei protagonisti di un valzer che potrebbe cambiare il volto del campionato. Con società come Juventus e Fiorentina in piena fase decisionale, la suspense è alle stelle. Chi sarà il prossimo a riscrivere la storia della nostra amata Serie A?

Serie A, il valzer delle panchine grande protagonista: le ultime su Mancini, Pioli, Thiago Motta, Palladino, Baroni, Gilardino, Farioli e De Rossi Otto allenatori italiani, tra big ed emergenti, sono in cerca di panchina in una Serie A ancora piena di incognite: Juventus, Fiorentina e Atalanta devono scegliere, e altri club potrebbero presto cambiare guida, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A: otto allenatori in cerca di una panchina – il punto su Mancini, Pioli, Thiago Motta, Palladino, Baroni, Gilardino, Farioli e De Rossi

Leggi anche Josè Cianni lascia la Recanatese: otto anni di successi e sfide in Serie C - Dopo otto anni di successi e sfide nella Recanatese, Josè Cianni saluta la squadra, presentando le proprie dimissioni.

Cosa riportano altre fonti

Allenatori Serie A 2025-2026, la situazione delle panchine squadra per squadra; Da Motta e Allegri a Tedesco, 10 allenatori ancora senza squadra; Serie A, il mercato degli allenatori: le notizie del 30 maggio; Da Gasperini a Inzaghi e Allegri: il valzer degli allenatori in Serie A. Fiorentina, Palladino si dimette. Reb. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Allenatori, otto grandi nomi liberi e pronti per l’uso: l’Atalanta chi sceglie?

Da calcioatalanta.it: Ben otto allenatori (non mancano le sorprese, in aggiunta) sono in attesa di una panchina, ecco i nomi di chi vuole tornare in sella ...

Allenatore Inter, Inzaghi riflette sull'addio: da Fabregas a Vieira, tutti i nomi dei possibili successori

Scrive msn.com: Il club ha fatto la sua mossa, starà a Simone domani decidere se lasciare per accettare l’Al-Hilal o restare per cercare il riscatto ...

Serie A, il mercato degli allenatori: le notizie del 30 maggio

Secondo fanpage.it: Ultime news di mercato dalla serie A per gli allenatori: in diretta i cambiamenti dalle panchine con il valzer dei mister ...