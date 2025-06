Serie A | il valzer delle panchine | poche conferme e tanti addii

La fine della stagione di Serie A segna l'inizio del valzer delle panchine: un vero e proprio gioco di sedie musicali che coinvolge club e tifosi. Con la sconfitta dell'Inter in Champions, gli addii si moltiplicano e le conferme scarseggiano. In questo clima di incertezze, chi avrà il coraggio di spingersi oltre? Rimanere aggiornati sulle manovre di mercato è fondamentale, perché ogni scelta potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione!

Con la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League, giunge al termine la stagione di tutte le squadre di Serie A e come inizio estate il tema che più appassiona i tifosi italiani è quello legato alla giostra delle panchine. Le voci di mercato si rincorrono, ma non sarà così ancora per molto perché le .

Serie A, parte il valzer degli allenatori - Con la conclusione del campionato di Serie A, il calciomercato entra nel vivo e il valzer degli allenatori si fa intenso.

Serie A: la situazione delle panchine squadra per squadra

