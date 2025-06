Serie A il bilancio di Calvarese | arbitri rimandati manca uniformità

La Serie A è nel caos: le ultime polemiche sugli arbitri di Calvarese mettono in luce un problema di uniformità che coinvolge non solo la lotta scudetto, ma anche il destino di squadre a rischio retrocessione. Mentre il Napoli e l'Inter si contendono il titolo, le decisioni discutibili dell'arbitro rischiano di alterare l'intera stagione. Un appello alla chiarezza è d'obbligo: il calcio italiano merita di meglio!

Le ultime giornate di Serie A sono state avvelenate da polemiche inerenti alla lotta scudetto tra Napoli e Inter, con anche errori macroscopici. Eppure anche in altre gare non sono mancate le sviste: solo qualche colpo di fortuna ha fatto sì che la retrocessione non ne venisse pesantemente condizionata. Penso in particolare all'inesistente doppio giallo di Pierotti nel primo tempo di Lazio-Lecce, coi salentini che sono riusciti comunque a conservare lo 0-1 e ottenere la salvezza. In questa stagione, peraltro, il Lecce ha da recriminare anche su altri torti. La stagione 2425 era la 4ª in carica per Rocchi: abbastanza per poter tracciare un bilancio.