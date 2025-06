Serie A continua il valzer delle panchine | da Tudor a Sarri la situazione

Il valzer delle panchine in Serie A è appena iniziato, e le emozioni non mancano! Con il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, la danza si fa frenetica: chi sarà il prossimo a cambiare? Allenatori come Tudor e Sarri sono nel mirino, mentre le squadre cercano di mettere a punto strategie vincenti. In un campionato in continua evoluzione, ogni scelta può diventare decisiva per le sorti della stagione. Rimanete sintonizzati!

Le ultime sui cambi di panchina in Serie A, con tante squadre che stanno cambiando la propria guida tecnica per la prossima stagione. Il calciomercato allenatori è entrato nel vivo in Serie A. Il Milan ha ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri, aprendo le danze di un valzer destinato a cambiare molte panchine. L’ Inter attende il confronto decisivo con Simone Inzaghi, previsto per domani. Intanto, in casa Juventus salgono le quotazioni di Igor Tudor: la stima di Chiellini e John Elkann, unita a una telefonata presidenziale, potrebbe garantire al croato la panchina bianconera e la Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A, continua il valzer delle panchine: da Tudor a Sarri, la situazione

