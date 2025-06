Serie A | Cambiamenti in panchina e calciomercato in fermento

La Serie A non conosce pause, nemmeno in estate! Con il calciomercato in pieno fermento e le panchine in movimento, il campionato sta già preparando le sue sorprese. Mentre il Napoli conferma Conte e il Milan riabbraccia un ex, i tifosi si chiedono: quali nuovi talenti arriveranno? Questo è il momento perfetto per sognare e scommettere sul futuro della propria squadra del cuore! Chi sarà il prossimo protagonista?

Non si ferma mai la Serie A, non si ferma mai il calciomercato. Nel mezzo delle vacanze, della sosta per le nazionali per molti giocatori, sta andando delineandosi il mosaico degli allenatori. In questa settimana sono già stati sciolti vari nodi rispetto a molte panchine: il Napoli ha confermato Conte, il Milan ha ufficializzato il ritorno, a quindici anni di distanza, di Allegri, Gasperini ha salutato l’Atalanta, pronto a firmare il proprio contratto con la Roma. Punto interrogativo, dopo i cinque gol presi nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, per Simone Inzaghi all’ Inter, ma anche per la Juventus (Marco Silva il nuovo nome in caso di decisione di cambio di guida tecnica). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A: Cambiamenti in panchina e calciomercato in fermento

Picchio in Stallo: Cambiamenti e Sfide per la Serie C - Il Picchio vive un momento di stallo, in attesa di decisioni cruciali riguardanti la gestione del club e la possibile cessione di quote.

