Serie A Basket | Cantù e Brindisi in testa aspettando Varese-Milano

La Serie A di basket si infiamma con Cantù e Brindisi che dominano la classifica dopo il 17° turno. La vittoria di Cantù su Sassari non è solo un successo, ma un segnale forte di determinazione. Brindisi, con una prestazione solida contro Roma, si conferma come outsider temibile. Nel frattempo, Siena non molla la presa. In un campionato sempre più competitivo, chi avrà la meglio nella sfida tra Varese e Milano? La suspense è alle stelle!

Il 17° turno di serie A regala molte emozioni in vetta alla classifica, con il big match tra Cantù e Sassari che vede prevalere i padroni di casa nel finale; vittoria che vale il primato in classifica a quota 24 punti. A farle compagnia è Brindisi vincitrice nel posticipo contro Roma. A quota 22 non molla Siena che a fatica supera Reggio Emilia in casa, mentre a fil di sirena Montegranaro supera Venezia, così come Cremona trova punti pesanti in chiave salvezza sul parquet di Bologna; sorridono anche le campane, con Avellino che tiene il fattore campo contro Pistoia e Caserta che completa una bella rimonta contro il fanalino di coda Pesaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Serie A Basket: Cantù e Brindisi in testa, aspettando Varese-Milano

