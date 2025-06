Serie A 2025-2026 le squadre partecipanti e la data di inizio

La Serie A 2025-2026 si prepara a stupire con le sue venti squadre, con la Cremonese che completa il quadro delle neopromosse. Il campionato partirà nella seconda metà di agosto, ma l’attesa è già palpabile: il calendario sarà svelato a breve! In un contesto calcistico in evoluzione, ogni partita promette di essere una battaglia avvincente. Chi sarà la sorpresa di questa stagione? Non perdere l'opportunità di ritrovare la passione per il calcio italiano!

La Serie A 2025-2026 da ieri sera ha tutte le partecipanti, con la Cremonese ultima promossa. Ecco le venti squadre al via del prossimo campionato, che partirà nella seconda metà di agosto. Ma già questa settimana sarà possibile conoscere il calendario. SERIE A 2025-2026 – LE SQUADRE PARTECIPANTI. Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese (neopromossa) Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli (campione in carica) Parma Pisa (neopromossa) Roma Sassuolo (neopromossa) Torino Udinese Verona La nuova stagione inizierà nel weekend del 23-24 agosto, con la prima giornata di campionato. Il calendario della Serie A 2025-2026 sarà presentato venerdì 6 giugno alle ore 18.

