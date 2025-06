Senza targhe e abbandonata da giorni nelle campagne | ritrovata autovettura è stata rubata?

...qualcosa non tornasse, ha contattato le autorità. Questo episodio mette in luce un trend crescente: la vigilanza dei cittadini. In un momento storico in cui la sicurezza sembra un tema cruciale, il senso civico diventa fondamentale. La presenza di auto abbandonate, segno di furti e atti illeciti, spinge a riflettere su quanto sia importante non rimanere indifferenti. Ogni gesto conta!

Senza targhe e abbandonata da giorni su un appezzamento di terreno dove non c'era mai stata. A segnare alla polizia l'anomala, sospetta, presenza di una Citroen è stato un licatese che è solito transitare da contrada Galluzzo. Un uomo che non s'è girato dall'altra parte, ma che pensando che.

