Senza gli ultras i tifosi dell’Inter sventolavano bandierine tipo una festa di piazza Giornale

La finale di Champions ha svelato le fragilità dell’Inter, sconfitta in modo schiacciante. Senza il supporto degli ultras, i tifosi hanno sventolato bandierine come in una festa di piazza, un’immagine che evidenzia il contrasto tra passione e delusione. Questo evento è parte di un trend più ampio nel calcio moderno, dove la pressione e le aspettative possono trasformare una partita in un dramma. Come si riprenderà la squadra da questa disfatta? La risposta potrebbe riscrivere

La finale di Champions è stata una vera disfatta per l'Intere che ne esce avendo subito 4 gol e segnati 0. Qualcosa non ha evidentemente funzionato, come hanno dichiarato anche i protagonisti alla fine dell'incontro. Molto, scrive oggi il Giornale parlando della preparazione dalla sfida con il Psg. " Ma se c'è un modo per preparare una parti ta così importante nel modo sba gliato in una settimana sbagliata, probabilmente l'Inter lo ha trova to. Troppe cose, dentro e fuori, non hanno funzionato. Troppe di strazioni hanno deviato la via sul la strada di Monaco, e lo schianto è stato fragoroso".

