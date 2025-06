Sei allenatori di cui non avete sentito parlare ma che saranno famosi

Nel mondo del calcio, le nuove generazioni di allenatori stanno riscrivendo le regole del gioco. Questi sei talenti emergenti sono già pronti a sorprendere, portando innovazione e freschezza in club spesso sottovalutati. La loro storia dimostra che il talento può nascere da ogni angolo, dal venditore di assicurazioni al piccolo genio. Preparati: tra qualche stagione, i loro nomi saranno sulla bocca di tutti. E tu, chi scommetteresti?

Sono giovani, hanno idee, hanno sfidato i luoghi comuni e hanno portato club che non ti aspetti a risultati che non ti aspetti. C'è chi mette le scarpe di Forrest Gump e chi è stato un piccolo Figo, chi vendeva assicurazioni e chi da bambino era considerato un genio. In comune hanno che tra qualche stagione sentiremo parlare di loro ad alto livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sei allenatori di cui non avete sentito parlare, ma che saranno famosi

