Segue pedina e aggredisce l' ex in pieno centro | patteggia per stalking

Un ennesimo episodio di violenza che riporta l'attenzione sul drammatico fenomeno dello stalking, sempre più presente nelle nostre città. L'aggressione avvenuta a Salerno è solo la punta dell'iceberg di un problema che affligge troppe donne. Questo caso evidenzia l'urgenza di sostenere le vittime e promuovere una cultura del rispetto e della denuncia. Non è solo una questione di giustizia, ma di sicurezza collettiva.

Un uomo di 49 anni, originario della Valle dell'Irno, ha patteggiato la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per stalking, lesioni e possesso di un'arma da taglio. A dicembre scorso, a Salerno, l'imputato aggredì la ex con un punteruolo, ferendola - spiega Il Mattino - alla testa e al volto. Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Segue, pedina e aggredisce l'ex in pieno centro: patteggia per stalking

Approfondimenti da altre fonti

Segue e pedina la ex violando i divieti, incastrato dalle foto: condannato

msn.com scrive: La segue in auto nonostante il divieto di avvicinamento, viene condannato a 6 mesi di reclusione per aver violato la misura imposta in precedenza dal Tribunale. Questa la decisione del giudice ...

Perseguita con chiamate e messaggi, pedina e aggredisce la ex: arrestato un 54enne

Come scrive fanpage.it: Avrebbe perseguitato, pedinato e aggredito la ex compagna, ferendola fortunatamente non in maniera grave. Per questo un uomo di cinquantaquattro anni è stato arrestato per il reato di atti ...

Pedina e minaccia l’ex compagna appostandosi sotto casa sua, arrestato 56enne: era già stato ammonito

Secondo fanpage.it: Un 56enne di Appiano Gentile (in provincia di Como) è stato arrestato e condotto in carcere nella giornata di ieri, giovedì 17 aprile, per atti persecutori e violenti contro l'ex compagna.