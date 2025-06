Seduto sul water sente un dolore lancinante | Un pitone di oltre 3 metri gli ha azzannato il p**e ora lotta tra la vita e la morte

Un momento di intimità si trasforma in un incubo: un pitone lungo oltre 3 metri azzanna un uomo seduto sul wc. La storia di Atthaporn Boonmakchuay è un chiaro richiamo alla vulnerabilità della vita quotidiana e ai pericoli nascosti nella natura. In un'epoca in cui ci confrontiamo sempre più con gli animali selvatici, questa vicenda ci invita a riflettere su quanto siano fragili le nostre routine. Chi avrebbe mai pensato che il bagno potesse diventare un campo di

Un momento di quotidiana normalità trasformato in un incubo indicibile, una scena da film horror consumatasi nel bagno di casa. Atthaporn Boonmakchuay, un uomo thailandese di 38 anni, sta lottando per la vita dopo essere stato attaccato da un enorme pitone mentre si trovava seduto sul water nella sua abitazione nella provincia di Chachoengsao, a est di Bangkok. Il serpente, lungo oltre 3,3 metri, gli ha azzannato il pene. Secondo quanto riportato dai media locali e rilanciato dal tabloid britannico The Mirror, Atthaporn era tranquillamente seduto sul water quando ha avvertito un “improvviso e acuto dolore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Seduto sul water, sente un dolore lancinante: “Un pitone di oltre 3 metri gli ha azzannato il p**e, ora lotta tra la vita e la morte”

Se ne parla anche su altri siti

Si siede sul water e viene morso ai testicoli da un serpente

Si legge su msn.com: Brutta avventura per un uomo che dopo essere andato in bagno ed essersi seduto sul water ha sentito un improvviso dolore alle parti intime: un serpente era uscito dal gabinetto e lo aveva morso ai ...

Si siede sul water ma dal wc spunta un serpente e lo morde sui testicoli

Lo riporta today.it: Dopo essersi seduto sul water, Tanat ha sentito un forte dolore, ha guardato nella tazza e ha visto un serpente con la bocca serrata sul suo scroto. Allarmato, si è alzato e il serpente ha mollato la ...