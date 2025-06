Season Finale Update FC 25 | migliora i passaggi riequilibra i portieri e aggiorna Ultimate Team

È arrivato il Season Finale Update per FC 25, il Title Update #15 che segna la chiusura della stagione calcistica! Con miglioramenti al gameplay e novità per Ultimate Team, EA SPORTS punta a rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Scopri come gli aggiustamenti ai portieri e i passaggi ribilanciati potrebbero rivoluzionare le tue strategie. Preparati a vivere un finale di stagione indimenticabile!

EA SPORTS ha rilasciato il Season Finale Update, ovvero il Title Update #15 per FC 25, disponibile dal questa settimana di giugno 2025. Si tratta di un aggiornamento pensato per chiudere al meglio la stagione calcistica, con ritocchi mirati al gameplay, novità per Ultimate Team e modifiche alla modalità Carriera. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Vediamo nel dettaglio tutto quello che cambia con questo update. Miglioramenti al gameplay: più realismo e bilanciamento. Il team di sviluppo ha introdotto tre modifiche chiave al gameplay, tutte basate sul back della community. Maggiore precisione nei passaggi rasoterra (per i giocatori più abili). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Season Finale Update FC 25: migliora i passaggi, riequilibra i portieri e aggiorna Ultimate Team

Leggi anche European Finals Kings League, TRM Zeta 10-2: La squadra di Marza, dopo aver comandato la regular season, domina la finale - La finale europea della Kings League tra TRM Zeta e la squadra di Marza si conclude con un netto 10-2 a favore di quest'ultima, che aveva già dominato la regular season.

Approfondimenti da altre fonti

EA FC 25 Season Finale update release date and patch notes for huge new download

Si legge su msn.com: The EA FC 25 Season Finale update has a June 3 release date on PlayStation, Xbox and PC. According to Electronic Arts, he new update aims to "provide fair and fun gameplay outcomes".