Se questi non sono crimini di guerra il caso dei palestinesi uccisi e feriti durante la distribuzione degli aiuti L’Onu | A Gaza indagine indipendente

La drammatica situazione a Gaza continua a scuotere le coscienze di tutto il mondo. Mentre gli aiuti umanitari cercano di alleviare la sofferenza, i racconti come quello di Mansour Sami Abdi mettono in luce una realtà agghiacciante. È fondamentale riflettere su come la guerra influisca non solo sull'esistenza quotidiana, ma anche sull'accesso ai beni essenziali. In un contesto in cui la pace sembra un miraggio, ogni voce deve essere ascoltata.

“Ci hanno detto di prendere il cibo, poi hanno sparato da tutte le direzioni. Ho corso per 200 metri prima di rendermi conto di essere stato colpito”. È il terribile racconto di Mansour Sami Abdi, padre di quattro figli, curato al Nasser hospital di Khan Younis dai team di Medici senza frontiere (Msf). I palestinesi sarebbero stati uccisi e feriti da mentre aspettavano di ricevere cibo nei centri di distribuzione. (ANSA FOTO) – Notizie.com Almeno 75 palestinesi sono morti e quasi 400 sono rimasti feriti negli attacchi mentre attendevano la distribuzione degli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Se questi non sono crimini di guerra, il caso dei palestinesi uccisi e feriti durante la distribuzione degli aiuti. L’Onu: “A Gaza indagine indipendente”

Leggi anche Gaza, Orsini: "Israele compie genocidio, distruzione pianificata dei civili palestinesi, non sono crimini di guerra perché non c'è una guerra ossia lo scontro fra due eserciti" - VIDEO - Nel dibattito acceso sulla situazione in Gaza, il professor Gaza Orsini solleva una questione controversa: Israele starebbe compiendo un genocidio pianificato contro i civili palestinesi, non configurabile come crimine di guerra poiché non c’è una guerra tra eserciti.

