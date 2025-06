Se l' invito a non votare non è il loro | Romeo incastra la sinistra sul referendum

Giorgia Meloni svela la sua strategia sul referendum: "Vado a votare, non ritiro la scheda". Questa dichiarazione riaccende il dibattito sui diritti e sul lavoro in Italia, temi sempre più centrali nel panorama politico. In un'epoca in cui l'astensionismo cresce, la scelta di partecipare può rivelarsi una mossa astuta per galvanizzare il consenso, sfidando la sinistra a prendere posizione. Un momento cruciale per la democrazia italiana!

"Vado a votare, non ritiro la scheda. È una delle opzioni". È questa la frase con cui oggi Giorgia Meloni ha risposto ai cronisti che le chiedevano quale posizione avesse intenzione di prendere rispetto al referendum dell'8 e del 9 giugno su lavoro e cittadinanza. La presidente del Consiglio ha così reso possibile lo scenario secondo cui il suo voto non venga inserito nel conteggio utile al raggiungimento del quorum e mandato su tutte le furie le opposizioni. La prima a perdere la calma è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha accusato la premier di "prendere in giro gli italiani" e di "temere il raggiungimento del quorum". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Se l'invito a non votare non è il loro...": Romeo incastra la sinistra sul referendum

